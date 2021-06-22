Haberler Boks Son dakika spor haberi: Millilerden Kick Boks Turnuvası'nda 11 madalya

Son dakika spor haberi: Millilerden Kick Boks Turnuvası'nda 11 madalya

Son dakika spor haberi: ’ın başkenti ’te yapılan Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 17:18
Son dakika spor haberi: Millilerden Kick Boks Turnuvası'nda 11 madalya

Başkanı Sayın Salim Kayıcı, sportif açıdan üst düzeyde bir turnuva olduğunu belirterek, "'e geldiğimiz andan beri bizlerden desteğini esirgemeyen Taşkent Büyükelçimiz Sayın 'a ve büyükelçilik yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yapılan organizasyonun kalitesinden dolayı yetkilileri ve Başkanı Sayın 'a teşekkür ediyorum. Almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvada, 48 Kg Low Kick Erivan Barut, +91 Kg K1 Style , +91 Kg K1 Style, -71 Kg Full , 56 Kg K1 StyleN Zekiye Zelal Şengür, +70 Kg Kick Light , 75 Kg Full Contact , 81 Kg Full Contact'ta altın madalya kazanırken, 60 Kg Full Contact , 60 Kg K1 Style , 94 Kg Light Contact'ta gümüş madalya elde etti.

SON DAKİKA