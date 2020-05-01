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01 Mayıs 2020, Cuma
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Herkes plazma bağışlamalı

Herkes plazma bağışlamalı

Dünya şampiyonu Trabzonsporlu 'nin, kendisiyle birlikte Kovid-19'u yenen Balkan şampiyonu ve babası immün plazma bağışçısı oldu.

Dünya şampiyonu Trabzonsporlu 'nin, kendisiyle birlikte Kovid-19'u yenen Balkan şampiyonu ve babası immün plazma bağışçısı oldu. Kendisinin de hafta sonu bağış yapacağını dile getiren Busenaz Sürmeneli, "Bu hastalığı atlatan herkesin gelip bağış yapmasını istiyorum. Yoğun bakımda yatan hastalarımıza çare olacağımızı düşünüyorum" dedi.
  1. 1.5.2020
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