Mike Tyson: Ölmekten artık korkmuyorum, ölmek istiyorum - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Boks Efsane isimden flaş açıklama! "Ölmek istiyorum"

: Ölmekten artık korkmuyorum, ölmek istiyorum

Mike Tyson: Ölmekten artık korkmuyorum, ölmek istiyorum

Efsane boksör geçmişte yaşadıklarından ders aldığını belirtirken, artık ölmekten korkmadığını söyledi. "Var oluşumu önemsemiyorum" diyen 'li eski yıldız, "Ölmekten artık korkmuyorum. Düşündükçe ölümü daha çok istiyorum. çok ciddiye aldık. Kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Yaşamalıyız, yaşamın içinde kalmalıyız ve eğlenmeliyiz" ifadesini kullandı.

'den sonra dünya boks tarihinin en büyük boksörü olarak görülen , hayatıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Geçmişte birçok skandala imza atan 'li efsane artık bunlardan ders aldığını ve kendisini önemsemediğini söyledi. Tyson yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İNSANLARA PARALARIMI DAĞITIYORDUM"

Gençlik dönemimde kazandığım parayla tıpkı bir hayvan gibi yaşıyordum. İnsanlara paralarımı dağıtıyordum. Kızlar için çok araba harcadım. Ölmekten artık korkmuyorum. Var oluşumu önemsemiyorum, düşünmek istemiyorum.

"GEÇMİŞTEKİ TYSON HASTAYDI"
Düşündükçe ölümü daha çok istiyorum. Artık kötülük gelecek mi diye beklemiyorum. Çünkü gelirse başa çıkmayı biliyorum. Kötülüklerle uğraşmayı öğrendim. Gençliğimdeki Tyson bence hastaydı, iyi durumda değildi. İşin kötüsü o dönem hastalıklı olduğumu fark edemiyordum.

"KENDİMİZİ CİDDİYE ALMAMALIYIZ"
çok ciddiye aldık. Kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Yaşamalıyız, yaşamın içinde kalmalıyız ve eğlenmeliyiz. Aslında biz özel falan değiliz. Herkes kendini özel zannediyor. Artık alçakgönüllü olmak için uğraşıyorum.

  1. 26.03.2020
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