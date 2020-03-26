Mike Tyson: Ölmekten artık korkmuyorum, ölmek istiyorum
Efsane boksör Mike Tyson geçmişte yaşadıklarından ders aldığını belirtirken, artık ölmekten korkmadığını söyledi. "Var oluşumu önemsemiyorum" diyen ABD'li eski yıldız, "Ölmekten artık korkmuyorum. Düşündükçe ölümü daha çok istiyorum. Kendimizi çok ciddiye aldık. Kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Yaşamalıyız, yaşamın içinde kalmalıyız ve eğlenmeliyiz" ifadesini kullandı.
Muhammed Ali'den sonra dünya boks tarihinin en büyük boksörü olarak görülen Mike Tyson, hayatıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Geçmişte birçok skandala imza atan ABD'li efsane artık bunlardan ders aldığını ve kendisini önemsemediğini söyledi. Tyson yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İNSANLARA PARALARIMI DAĞITIYORDUM"
Gençlik dönemimde kazandığım parayla tıpkı bir hayvan gibi yaşıyordum. İnsanlara paralarımı dağıtıyordum. Kızlar için çok araba harcadım. Ölmekten artık korkmuyorum. Var oluşumu önemsemiyorum, düşünmek istemiyorum.
"GEÇMİŞTEKİ TYSON HASTAYDI"
Düşündükçe ölümü daha çok istiyorum. Artık kötülük gelecek mi diye beklemiyorum. Çünkü gelirse başa çıkmayı biliyorum. Kötülüklerle uğraşmayı öğrendim. Gençliğimdeki Tyson bence hastaydı, iyi durumda değildi. İşin kötüsü o dönem hastalıklı olduğumu fark edemiyordum.
"KENDİMİZİ CİDDİYE ALMAMALIYIZ"
Kendimizi çok ciddiye aldık. Kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Yaşamalıyız, yaşamın içinde kalmalıyız ve eğlenmeliyiz. Aslında biz özel falan değiliz. Herkes kendini özel zannediyor. Artık alçakgönüllü olmak için uğraşıyorum.
- 26.03.2020
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