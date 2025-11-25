CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Bodrum FK deplasmanda puan kaybıyla liderliği kaybetti!

Bodrum FK deplasmanda puan kaybıyla liderliği kaybetti!

Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek liderliği kaybedip 3’üncülüğe geriledi. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 12:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK deplasmanda puan kaybıyla liderliği kaybetti!

1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 kaybedip liderlikten 3'üncülüğe gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, puanları dış sahada saçtı. Evinde bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans ortaya koyan ve 19 puan toplayan yeşil-beyazlılar, gurbette ise kayıplar yaşadı.

Deplasmanlarda 7 maça çıkan Bodrum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 8 puanı hanesine yazdırdı. Bodrum FK son iki deplasman maçını ise gol atamadan yenilgiyle bitirdi. Önce Boluspor'a 3-0, son olarak da Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Ege temsilcisi ilk iki sırayı lider Pendikspor ve Esenler Erokspor'a devretti. Bodrum FK bu hafta sonu evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Tedesco'dan derbi uyarısı!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
DİĞER
Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Cimbom'dan transfer kapışması!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! 12:53
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 12:39
Bodrum FK evinde başka! Bodrum FK evinde başka! 12:32
F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! 12:27
Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! 12:22
Futbol efsanesi Maradona! Futbol efsanesi Maradona! 12:13
Daha Eski
Garbajosa’dan NBA Avrupa açıklaması Garbajosa’dan NBA Avrupa açıklaması 12:02
Göztepe rakiplerine geçit vermiyor! Göztepe rakiplerine geçit vermiyor! 11:56
Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:44
Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! 11:35
Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! 11:25
G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! 11:21