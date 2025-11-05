CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK İstanbulspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü!

Bodrum FK İstanbulspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü!

Sipay Bodrum FK, 7 Kasım Cuma günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Trendyol 1. Lig maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:43
Bodrum FK İstanbulspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü!

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Cuma günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

"DÜZEN VE ORGANİZASYON OLARAK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3-0 yenildikleri Boluspor maçının talihsiz geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Ligin uzun maraton olduğunu ve bu tarz kazaların yaşanacağını ifade eden Eşer, "Önemli olan bunlardan ders çıkarmak, cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle tekrar yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar ise 2,5 aylık sakatlığının olduğunu ve tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Biraz daha zamanımız var, inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma ben de destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bodrum FK, 7 Kasım Cuma günü saat 17.00'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

