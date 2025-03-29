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Haberler Bodrum FK Bizim için bu maç test oldu

Bizim için bu maç test oldu

Bodrum Teknik Direktörü Morais, maç sonu şunları söyledi: "Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri. Anlar belirledi bu maçı... Kırılma anları çok oldu. Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynadığınız zaman en ufak hatalarınızı cezalandırabiliyorlar. Basit hatalarla golleri yedik. İkinci yarıdaki performanstan memnunum. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim için bu maç bir test oldu."

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Bizim için bu maç test oldu
Bodrum Teknik Direktörü Morais, maç sonu şunları söyledi: "Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri. Anlar belirledi bu maçı... Kırılma anları çok oldu. Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynadığınız zaman en ufak hatalarınızı cezalandırabiliyorlar. Basit hatalarla golleri yedik. İkinci yarıdaki performanstan memnunum. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim için bu maç bir test oldu."
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