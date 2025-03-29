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Bizim için bu maç test oldu
Bodrum Teknik Direktörü Morais, maç sonu şunları söyledi: "Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından biri. Anlar belirledi bu maçı... Kırılma anları çok oldu. Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynadığınız zaman en ufak hatalarınızı cezalandırabiliyorlar. Basit hatalarla golleri yedik. İkinci yarıdaki performanstan memnunum. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim için bu maç bir test oldu."
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