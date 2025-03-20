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Bodrum'da milli sevinç
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine çıkan Bodrum FK'da milli sevinç yaşanıyor. Bodrum ekibinde 4 futbolcunun milli takımlara davet edilmesi yüzleri güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sol bek Ege Bilsel, Ümit Milli Takım'a davet edilirken, Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi.
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