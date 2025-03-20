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Haberler Bodrum FK Bodrum'da milli sevinç

Bodrum'da milli sevinç

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine çıkan Bodrum FK'da milli sevinç yaşanıyor. Bodrum ekibinde 4 futbolcunun milli takımlara davet edilmesi yüzleri güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sol bek Ege Bilsel, Ümit Milli Takım'a davet edilirken, Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Bodrum'da milli sevinç
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine çıkan Bodrum FK'da milli sevinç yaşanıyor. Bodrum ekibinde 4 futbolcunun milli takımlara davet edilmesi yüzleri güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sol bek Ege Bilsel, Ümit Milli Takım'a davet edilirken, Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi.
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