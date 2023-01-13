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Antalya'da yeşil mesaj

Farkındalık etkinlikleriyle dikkat çeken Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından düzenlenen yarışın bu yılki teması; ağaçlandırma çalışmalarına destek için "Yeşil bir gelecek için ormanlarımızı koruyalım" olarak belirlendi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Antalya'da yeşil mesaj
Farkındalık etkinlikleriyle dikkat çeken Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından düzenlenen yarışın bu yılki teması; ağaçlandırma çalışmalarına destek için "Yeşil bir gelecek için ormanlarımızı koruyalım" olarak belirlendi.
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