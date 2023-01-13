Antalya'da yeşil mesaj

Farkındalık etkinlikleriyle dikkat çeken Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından düzenlenen yarışın bu yılki teması; ağaçlandırma çalışmalarına destek için "Yeşil bir gelecek için ormanlarımızı koruyalım" olarak belirlendi.
Farkındalıketkinlikleriyle dikkat çeken Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından düzenlenen yarışın bu yılki teması; ağaçlandırma çalışmalarına destek için "Yeşil bir gelecek için ormanlarımızı koruyalım" olarak belirlendi.