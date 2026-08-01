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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Mboula iddiası

Mboula iddiası

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Timsah, Metz forması giyen 23 yaşındaki Gabonlu savunmacı Michel Mboula ilgilendiği iddia edildi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Mboula iddiası

Şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Bursaspor'da stoper takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Yeşil beyazlıların, geçen sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Metz'de forması giyen 23 yaşındaki Gabonlu savunma oyuncusu Michel Mboula ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınından L'equipe'in haberine göre; Bursaspor'un Mboula için teklif yaptığı ancak Metz'in bu reddettiği belirtildi. Söz konusu haberde, Metz ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için Fransız ekibinin Bursaspor'dan yeni teklif beklediği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA DA OYNADI

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalan Mboula, Metz formasıyla geride bıraktığımız sezon 16 maçta forma giydi. 2003 doğumlu futbolcu, Trendyol 1. Lig'de artı 2 olan genç yabancı oyuncu kontenjanı kuralına da uyuyor. Stoperin yanı sıra zaman zaman sol bekte de görev yapabilen 1.85 boyundaki futbolcu, Metz'in dışında 2023-2024 sezonunun tamamında ve 2024- 2025 sezonunun ilk yarısında Şanlıurfaspor'da da toplam 34 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistle oynadı. Mboula, Gabon Milli Takımı'nın formasını da 11 kez terletti.

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