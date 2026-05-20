Aboubakar Bursa'ya

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6 takımdan birisi olan Bursaspor, yeniden ait olduğu yere yükselmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sezonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak tamamlayan ve yeni yılda 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar büyük düşünüyor.

Bu yıl da terfi ederek Süper Lig'e yükselmek isteyen Timsah, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

1 YIL DAHA OPSİYONU VAR

34 yaşındaki Kamerunlu golcü listenin ilk sırasına yerleşti. Geçen sezonu Azerbaycan ekibi Neftçi PFK'da geçiren Aboubakar'ın sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kulübüyle yollarını ayırmaya karar veren Tecrübeli golcü, yeniden yakından tanıdığı bir ligde mücadele etmek istiyor.

Ancak Aboubakar'ın 1 senelik opsiyon hakkı bulunuyor. Eğer bu opsiyon kullanılmazsa bonservisini eline alacağı için Bursaspor herhangi bir bedel ödemeyecek. Bu nedenle Aboubakar transfer listesinin ilk sırasına yazılmış durumda. Şehrin gücünü ve Süper Lig hedeflerini Kamerunlu futbolcuyu çoktan ikna edilmiş durumda.

SÜPER LİGİ ÇOK YAKINDAN TANIYOR

Vincent Aboubakar, ülkemizi ve ligimizi yakından bilen bir isim. Daha önce 3 farklı dönemde toplamda 2.5 yıl Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, 1 sene de kiralık olarak Hatayspor'da mücadele etti. Toplamda 3.5 yıl Türkiye'de forma giyen oyuncunun tecrübesi, transferdeki en önemli etken oldu.

TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR 68 GOLÜ VAR

Süper Lig'de forma giydiği 3.5 yıl boyunca Kamerunlu oyuncu attığı goller ve takımına sağladığı önemli katkılar ile dikkat çekti.

Bu süre boyunca toplamda 68 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bunların 60'ını siyahbeyazlı forma altında kaydetti. Kamerunlu yıldız, Hatayspor'da ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

NEFTÇİ'DEN AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ

Azerbaycan ekibi Neftçi PFK ile sözleşmesi sona erecek olan Aboubakar'ın 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Kulübünden affını isteyen Kamerunlu oyuncu, Bursaspor'a bedelsiz gitmeyi talep etti. Aboubakar, Neftçi'de bu sezon 18 maça çıkarken, rakip filelere 9 gol bıraktı.

Tecrübeli oyuncunun 1 de asisti bulunuyor.