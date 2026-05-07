Şölen başlıyor

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off heyecanı bugünkü 1. tur maçlarıyla başlayacak. Doğrudan playoff finaline yükselen Esenler Erokspor'un yanı sıra Arca Çorum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü play-off'ta ilk kez mücadele edecek. Daha önce birer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alan Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü defa play-off'ta yer alacak. Bugünkü mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.

EROKSPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

1'inci Lig'de normal sezonu 5'inci sırada tamamlayıp play-off çeyrek finalinde 6'ncı Pendikspor'la eşleşen Bodrum FK rakibiyle evinde karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TRT Avaz'ın canlı yayınlayacağı karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Arca Çorum FK ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

FİNAL MAÇI KONYA'DA

Bugünkü mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.