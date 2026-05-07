CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Şölen başlıyor

Şölen başlıyor

Süper Lig’e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı başlıyor. Bodrum FK-Pendik ve Çorum FK-Keçiörengücü maçları bu akşam saat 20.00’de oynanacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Şölen başlıyor

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off heyecanı bugünkü 1. tur maçlarıyla başlayacak. Doğrudan playoff finaline yükselen Esenler Erokspor'un yanı sıra Arca Çorum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü play-off'ta ilk kez mücadele edecek. Daha önce birer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alan Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü defa play-off'ta yer alacak. Bugünkü mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.

EROKSPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

1'inci Lig'de normal sezonu 5'inci sırada tamamlayıp play-off çeyrek finalinde 6'ncı Pendikspor'la eşleşen Bodrum FK rakibiyle evinde karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TRT Avaz'ın canlı yayınlayacağı karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Arca Çorum FK ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

FİNAL MAÇI KONYA'DA

Bugünkü mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
G.Saray'dan Van Dijk bombası!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP'li Hasan Akgün İmamoğlu’nun vurgun modelini kopyaladı: Ali Nuhoğlu'nun yakınlarına 100 milyonluk 10 daire
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:24
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 00:53
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 00:53
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 00:53
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 00:53
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:53
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 00:53
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 00:53
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 00:53
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 00:53