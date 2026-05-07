Özköylü gitti Gündoğdu geldi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Esenler Erokspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yu getirdi. Sarı-yeşille kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır" denildi.