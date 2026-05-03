Play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan playoff eşleşmeleri de belli oldu. Ligde 3. sırayı alan Esenler Erokspor, direkt finale yükselirken, ilk turda tek maç üzerinden Çorum FK-Keçiörengücü ve Bodrum FK-Pendikspor kozlarını paylaşacak. Kazananlar, yarı finalde çift maç üzerinden final için kozlarını paylaşacak. Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek final maçı ise 24 Mayıs'ta oynanacak.