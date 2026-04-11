Sivas play-off virajında

Trendyol 1. Lig'de Bolu deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Sivasspor, pazartesi sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de Bolu deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Sivasspor, pazartesi sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bitime 4 hfta kala play-off mücadelesi veren Yiğidolar, kalan 4 maçta da mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda kritik maç öncesinde futbolcuların antrenmanda hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü.