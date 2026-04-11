Erzurumspor geri sayımda

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenen lider Erzurumspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken, bitiş düdüğüyle Erzurum sokakları adeta şenlik alanına döndü.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenen lider Erzurumspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken, bitiş düdüğüyle Erzurum sokakları adeta şenlik alanına döndü. Erzurum'da binlerce taraftar Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın etti. Ellerinde mavi-beyazlı bayraklar, dillerinde şampiyonluk şarkılarıyla meydanı dolduran Dadaşlar, meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda "Şampiyon Erzurum" tezahüratları kentin dört bir yanından duyuldu.