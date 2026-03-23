Çorum 7'de 7 yaptı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Iğdır FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arca Çorum FK 2-0'lık skorla kazandı. Maçın gollerini 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban kaydetti. Çorum FK'de Braian Samudio, 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Çorum FK, ligde üst üste 7. galibiyetini alarak 62 puana yükseldi. Iğdır FK'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.