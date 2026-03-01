Süper Lig aşkına

Lider Erzurumspor, deplasmanda Vanspor’u Mustafa, Rodriguez ve Yakup’un attığı gollerle 3-0 yendi. Dadaşlar, 1. Lig’de arka arkaya 11. galibiyetini elde etti
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Dadaşlar, Atatürk Stadı'nde oynanan karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. Mavi-beyazlıların gollerini 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay attı. Aralık ayından bu yana yükselişe geçen ve 1. Lig'de lider durumda bulunan Erzurumspor ligde arka arkaya 11. galibiyetini elde etti.