Bodrum rüzgarı

Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor'u Ajeti, Ali ve Brazao'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki karşılaşmada Bodrum FK deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yendi. Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 53'te Arlind Ajeti, 56'da Ali Habeşoğlu ve 64'te penaltıdan Pedro Brazao attı. Hatay ekibinin tek sayısı ise 90+1'de Sharif Osman'dan geldi.