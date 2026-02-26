Caner’e veda

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı tecrübeli sol bek Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 37 yaşındaki yıldız şu anda kulüpsüz durumda kaldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son haftalarda kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor, beklenen ayrılığı yaşadı. Sezon başında kadrosuna Caner Erkin gibi tecrübeli bir ismi katan yeşil-siyahlı ekip, bu transferden beklediği katkıyı alamadı. Deneyimli sol bek, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta tam 4 kırmızı kart görerek takımını birçok kritik anda eksik bıraktı. Bu eşine az rastlanır kart performansı, kulübün sabrını taşıran en büyük etken oldu.

12 MAÇTA 4 KIRMIZI 4 ASİST

Sakaryaspor yönetimi, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Böylece 37 yaşındaki sol bek, yeşil- siyahlı formayla geçirdiği kısa ve hüsranla sonuçlanan macerasını noktaladı. Caner Erkin, Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra şu an kulüpsüz durumda kaldı.

TEDBİRLİ SEVK EDİLDİ

Sivasspor maçında 5 futbolcusu sarı kart ve 1 futbolcusu kırmızı kart gören Sakaryaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Caner Erkin de aynı müsabakada "hakaret" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

