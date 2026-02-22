CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler zirvede

Esenler zirvede

Esenler Erokspor deplasmanda Catakovic, Faye ve Nzaba'nın attığı gollerle Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Esenler zirvede
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hamza Catakovic, 54. dakikada Mame Faye ve 79. dakikada Francis Beny Nzaba kaydetti. Bu sonuçla Osman Özköylü yönetimindeki Esenler Erokspor, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 1 maç fazlasıyla puanını 56'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Iğdır FK ise ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı ve 41 puanda kaldı.
