Geleceği insa ettik

Geleceği insa ettik

Bodrum Başkanı Taner Ankara: “Genç ve gelecek vaat eden, Bodrum’a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncularla yolumuza devam ediyoruz”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Geleceği insa ettik

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün genç oyuncu yapılanması ve uzun vadeli vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün sürdürülebilir bütçe yönetimiyle hareket ettiğini vurgulayan Ankara, genç ve potansiyelli oyunculara odaklanarak hem Bodrum'a hem de Türk futboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ankara, "Sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle, hedeflerimizden kopmadan ilerlemeyi öncelik haline getirdik. Genç ve gelecek vaat eden, Bodrum'a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncu profilleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." Dedi.

