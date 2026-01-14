Poyraz Efe atağı

Ara transfer döneminde sessiz kalan ve henüz kimseyi kadrosuna katmayan Sakaryaspor'da çalışmalara hız verildi. Tatangalar, son olarak Ben Yedder'in takımdan ayrılışının ardından forvet arayışlarına öncelik verme kararı aldı. Yeşil-siyahlı kulübün, sezon başında da transfer gündemine aldığı ve şu anda Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da kiralık forma giyen Poyraz Efe Yıldırım için yeniden devreye girdiği dile getirildi. 20 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisi ise Trabzonspor'da bulunuyor.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Sakaryaspor'da teknik heyetin de Poyraz Efe Yıldırım'a onay verdiği belirtildi. Bu sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma şansı bulan Poyraz Efe Yıldırım, Süper Lig'de 12 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Genç futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Ancak Poyraz Efe'nin futbol tarzı ve geleceğe yönelik yüksek potansiyeli nedeniyle Sakaryaspor'un bu hamleyi yapmak istediği bildirildi. Yeşil-siyahlıların, Trabzonspor ile resmi temaslar kurarak teklif yapacağı vurgulandı.