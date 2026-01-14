CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Poyraz Efe atağı

Poyraz Efe atağı

Sakaryaspor, golcü transferi için Poyraz Efe Yıldırım’ı gündemine aldı. Antalyaspor’da kiralık forma giyen ve bonservisi Trabzonspor’da olan 20 yaşındaki yıldız için temaslar başlayacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Poyraz Efe atağı

Ara transfer döneminde sessiz kalan ve henüz kimseyi kadrosuna katmayan Sakaryaspor'da çalışmalara hız verildi. Tatangalar, son olarak Ben Yedder'in takımdan ayrılışının ardından forvet arayışlarına öncelik verme kararı aldı. Yeşil-siyahlı kulübün, sezon başında da transfer gündemine aldığı ve şu anda Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da kiralık forma giyen Poyraz Efe Yıldırım için yeniden devreye girdiği dile getirildi. 20 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisi ise Trabzonspor'da bulunuyor.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Sakaryaspor'da teknik heyetin de Poyraz Efe Yıldırım'a onay verdiği belirtildi. Bu sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma şansı bulan Poyraz Efe Yıldırım, Süper Lig'de 12 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Genç futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Ancak Poyraz Efe'nin futbol tarzı ve geleceğe yönelik yüksek potansiyeli nedeniyle Sakaryaspor'un bu hamleyi yapmak istediği bildirildi. Yeşil-siyahlıların, Trabzonspor ile resmi temaslar kurarak teklif yapacağı vurgulandı.

F.Bahçe Kante ile prensipte anlaştı!
Aslan transferde büyük oynuyor!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
En-Nesyri ile ipler kopuyor!
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:08
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:01
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) 00:41
Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" 00:41
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! 00:41
Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? 00:41
Daha Eski
Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! 00:41
G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! 00:41
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:41
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 00:41
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 00:41
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… 00:41