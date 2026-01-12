CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sarıyer altın buldu

Sarıyer altın buldu

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı. Sarıyer'e galibiyeti getiren golü dakika 87'de Marcos Silva kaydetti. Iğdır FK'da Gianni Bruno 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
