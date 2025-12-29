CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kazanan Erzurum

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Erzurum FK, Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Dadaşlar, 1-0 kazandı. Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Bu sonuçla birlikte Erzurum FK ligdeki puanını 33'e çıkardı ve 32 puanlı Çorum FK'nın bir basamak üstüne çıktı. 1. Lig'de gelecek hafta Erzurum FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise gelecek hafta Amed SF deplasmanına gidecek.

Bu sonuçla birlikte Erzurum FK ligdeki puanını 33'e çıkardı ve 32 puanlı Çorum FK'nın bir basamak üstüne çıktı. 1. Lig'de gelecek hafta Erzurum FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise gelecek hafta Amed SF deplasmanına gidecek.

DİĞER
SON DAKİKA
