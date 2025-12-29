Kazanan Erzurum

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Erzurum FK, Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Dadaşlar, 1-0 kazandı. Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurum FK ligdeki puanını 33'e çıkardı ve 32 puanlı Çorum FK'nın bir basamak üstüne çıktı. 1. Lig'de gelecek hafta Erzurum FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise gelecek hafta Amed SF deplasmanına gidecek.