Haberler TFF 1.Lig Van Spor FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Van Spor FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Van temsilcisi, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Tayfun Albayrak ile küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen İstanbul ekibi ise deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Van Spor FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:22
Van Spor FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor FK-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında gözler Van'daki kritik mücadeleye çevriliyor. Van Spor FK, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istediği sonuçlardan uzak kalan kırmızı-siyahlı ekip, bu kez taraftarı önünde sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Ümraniyespor cephesi de benzer şekilde çıkış arayışında. Tayfun Albayrak'ın önderliğinde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda üç puanı alarak nefes almak istiyor. Peki, Van Spor FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Van Spor FK-Ümraniyespor maçı 14 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VAN SPOR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Van Spor FK-Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAN SPOR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

