Sivas’ta kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma, iki takımın da puan mücadelesi verdiği tempolu bir oyuna sahne oldu ve sonunda 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Sivasspor, henüz 9. dakikada Valon Ethemi ile öne geçmeyi başardı. Ancak Çorum FK, bu gole hızlı bir yanıt verdi. 22. dakikada kazandıkları penaltı vuruşunu gole çeviren Emeka Eze, skoru 1-1 yaptı. Bu sonuçla Çorum FK puanını 29'a yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Sivasspor ise 21 puana ulaştı ve orta sıralarda yerini korudu.