Haberler TFF 1.Lig Pendikspor-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Uğur Uçar yönetiminde son maçını kaybeden İstanbul ekibi, evinde oynayacağı lig maçını kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 4'te 4 yapmanın hesaplarını yapan İbrahim Üzülmez ve öğrencileri ise 28 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Pendikspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? işte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:22
Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren Pendikspor-Iğdır FK karşılaşmasına sahne olacak. Son lig mücadelesinde istediği sonucu alamayan Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar önderliğinde taraftarı önünde sahaya çıkacak. İbrahim Üzülmez yönetimindeki yeşil-beyazlılar ise ligde üst üste elde ettikleri galibiyetlerle çıkışlarını sürdürüyor. 28 puanla 6. sırada yer alan Doğu ekibi, zorlu Pendik deplasmanından da 3 puan çıkararak galibiyet 4 dört maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Peki, Pendikspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

