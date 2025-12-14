Pendikspor-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren Pendikspor-Iğdır FK karşılaşmasına sahne olacak. Son lig mücadelesinde istediği sonucu alamayan Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar önderliğinde taraftarı önünde sahaya çıkacak. İbrahim Üzülmez yönetimindeki yeşil-beyazlılar ise ligde üst üste elde ettikleri galibiyetlerle çıkışlarını sürdürüyor. 28 puanla 6. sırada yer alan Doğu ekibi, zorlu Pendik deplasmanından da 3 puan çıkararak galibiyet 4 dört maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Peki, Pendikspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

