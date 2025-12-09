Çorum lideri devirdi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK, sahasında lider Pendikspor'u konuk etti ve rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi. Çorum FK'ya üç puanı getiren goller 16. dakikada Yusuf Erdoğan ve 42. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, iki maç aradan sonra yeniden kazanan taraf oldu ve puanını 28'e yükseltti. Çorum FK'nın bu galibiyeti zirve yarışını da iyice hareketlendirdi. Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Pendikspor ise 32 puanda kaldı ve averajla liderliğini Amed Sportif Faaliyetler'in önünde sürdürdü.