Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İbrahim Üzülmez yönetiminde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan ev sahibi takım, ligin son sırasına demir atan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Iğdır FK 15 hafta sonunda 25 puanla 7. sırada yer alırken, Adana Demirpsor'un ise eksi 22 puanı bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Iğdır FK-Adana Demirspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:43 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında gözler, ligde farklı hedeflerle ilerleyen iki ekibin buluşacağı Iğdır'da olacak. İbrahim Üzülmez yönetiminde ivmesini artırmak isteyen Iğdır FK, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor. Sezonun geride kalan bölümünde 25 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karşı cephede ise zorlu bir tabloyla mücadele eden Adana Demirspor var. Ligin dibine adeta çakılan mavi-lacivertliler, eksi 22 puanla en alt sırada yer alıyor. Peki, Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Iğdır FK-Adana Demirspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Iğdır FK-Adana Demirspor maçı Tabii Spor 6 ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

