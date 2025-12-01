CANLI SKOR ANA SAYFA
Sivasspor'da kupa mesaisi başladı!

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı!

Özbelsan Sivasspor, Türkiye Kupası’nda Aliağa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 15:15
Sivasspor'da kupa mesaisi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Aliağa FK maçının hazırlıklarına 2 Aralık'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Aliağa FK, 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

