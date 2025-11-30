CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Sivasspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberklik alan Yiğidolar, Mehmet Altıparmak önderliğinde kritik maçı kazanarak seri yakalamayı hedefliyor. Zorlu maçta 3 puan almanın hesaplarını yapan Sivasspor 17 puanla 14. sırada yer alıyor. Kritik maçta üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlayan Ertuğrul Arslan ve öğrencileri, 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 09:20
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında gözler, Sivasspor ile Boluspor arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Son 5 maçında istikrarsız bir grafik sergileyen Yiğidolar; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrası Mehmet Altıparmak yönetiminde yeni bir çıkış arayışında. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 17 puanla 14. sırada yer alırken bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp bir seri başlatmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise Boluspor cephesi moral depolamış durumda. Üst üste 2. galibiyetini almak isteyen Ertuğrul Arslan'ın öğrencileri, 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor-Boluspor maçı 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Boluspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

