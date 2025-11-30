Sivasspor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Sivasspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında gözler, Sivasspor ile Boluspor arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Son 5 maçında istikrarsız bir grafik sergileyen Yiğidolar; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrası Mehmet Altıparmak yönetiminde yeni bir çıkış arayışında. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 17 puanla 14. sırada yer alırken bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp bir seri başlatmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise Boluspor cephesi moral depolamış durumda. Üst üste 2. galibiyetini almak isteyen Ertuğrul Arslan'ın öğrencileri, 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor-Boluspor maçı 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Boluspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

