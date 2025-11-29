CANLI SKOR ANA SAYFA
Vanspor çıkış arıyor

Vanspor, Serikspor’u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Vanspor, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı mümkün olan en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına üst sıralarda girmek istiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. 14 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Vanspor, 21 puan topladı. Van temsilcisi rakip filelere toplam 19 gol atarken 14 gol yedi.

Takımın 1. Lig'e adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyleyen Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Kutlu, "Çok kritik galibiyetler aldık. Bu hafta son 3 haftanın en formda takımı olan Serik Belediyespor ile karşılaşacağız. Ortaya koyduğumuz performans, arzu ve isteği bu maçta da gösterirsek galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

DİĞER
