Haberler TFF 1.Lig Amaç galibiyet

Amaç galibiyet

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Takım olarak her şeyimizle Bolu maçına hazırlandık. Tek amacımız 3 puanı alıp aşağıdan yukarıya tırmanmak” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Amaç galibiyet

Özbelsan Sivasspor, ligin 15'inci haftasında 30 Kasım Pazar günü sahasında Boluspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Boluspor da bu ligin çok iyi takımlarından biri. Onlar da Play-Off potasına yaklaştılar. Bizde alttan kurtulup Play-Off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Biz kimle oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek. Burada büyük Sivasspor taraftarına sesleniyorum, onlara çok ihtiyacımız var" dedi.

MUHAKKAK TAKVİYE OLACAK

Transfer konusuna değinen Altıparmak, "Şu anda sayı olarak transfer veremeyiz. Aslında iyi bir kadromuz var. Mevki eksikliklerimiz de var tabii ki. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda tek amacımız 5 tane maçımız var ve bu maçlara kilitlenmek. Bu karşılaşmalar bittikten sonra devre arası olacak. Çok önemli 5 tane final maçımız var. Transferi düşünüyoruz, planlıyoruz ama şu anda konuşacağımız konular değil. 5 maçtan sonra muhakkak transfer yapılacak" ifadelerini kullandı.

CAMPOS KRİZİ

Sivasspor izinsiz olarak tesislerini terk ettiği gerekçesiyle kanat oyuncusu Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

