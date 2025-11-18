Francis Nzaba hata yapmıyor

Trendyol 1. Lig'de bu sezon en yüksek isabetli pas yüzdesine sahip oyuncu, Esenler Erokspor'un stoperi Francis Nzaba oldu. Kongolu oyuncu % 59.8'lik isabet oranıyla zirvede yer aldı. Esenler Erokspor ve Çorum FK'dan ikişer stoperin ilk 5'te yer alması dikkat çekti.
