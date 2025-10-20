Zirvede beraberlik

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesindeki Esenler Erokspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Çekişmeli karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Esenler Erokspor'un golünü 45+1. dakikada Kayode kaydetti. Bodrum FK'nın sayısı ise 29. dakikada Fredy'den geldi. Bu sonuçla Esenler Erokspor 20 puanla 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 21 puanla, kendisiyle aynı puandaki Çorum FK'yı averajla geçerek liderliğini sürdürdü.