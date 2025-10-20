CANLI SKOR ANA SAYFA
Zirvede beraberlik

Zirvede beraberlik

Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Esenler Erok ile Bodrum FK, puanları paylaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Zirvede beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesindeki Esenler Erokspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Çekişmeli karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Esenler Erokspor'un golünü 45+1. dakikada Kayode kaydetti. Bodrum FK'nın sayısı ise 29. dakikada Fredy'den geldi. Bu sonuçla Esenler Erokspor 20 puanla 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 21 puanla, kendisiyle aynı puandaki Çorum FK'yı averajla geçerek liderliğini sürdürdü.

