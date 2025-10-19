CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF 1.Lig Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. 19 puan ile 3. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, 20 puan ile 2. sırada bulunan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak Süper Lig yolunda önemli avantajın sahibi olmayı amaçlayan Bodrum FK ise etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler, "Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 11:43
Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı canlı izle | Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Esenler Erokspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Ligde 19 puanla 3. sırada yer alan İstanbul ekibi, zorlu mücadelede hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Bodrum FK ise 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Deplasman takımı, alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de Süper Lig için kritik virajı geçmek amacında. Peki, Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesine dair tüm ayrıntılar…

ESENLER EROKSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı 19 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
