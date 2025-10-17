Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyerspor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 22:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 22:06
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 3-1 mağlup oldu.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kurtuluş Aslan, Haydar Avcı

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk (Yunus Emre Yılmaz dk. 78), Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Andrej Djokanovic, Serkan Göksu, Barış Ekincier (Toheeb Kosoko dk. 78), Engjell Hoti, Talha Bartu Özdemir (Cebio Soukou dk. 46), Batuhan Çelik (Atalay Babacan dk. 46), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Servet Berat Fidan, Muhammet Karasu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Sarıyer: Alperen Uysal, Papy Djilobodji, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Metehan Mert, Malaly Dembele, Julien Anziani (Ozan Sol dk. 78), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 85), Moustapha Camara (Muhammet Mert dk. 78), Khouma Babacar (Axel Urie dk. 69), Hasan Emre Yeşilyurt

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Anıl Koç, Muhammet Ali Özbaskıcı

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Benny (dk. 43) (Ümraniyespor), Malaly Dembele (dk. 30 pen. ve 60),

Kırmızı kart: Benny (dk. 45+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram, Axel Urie (Sarıyer)

