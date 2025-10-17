Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 3-1 mağlup oldu.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kurtuluş Aslan, Haydar Avcı
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk (Yunus Emre Yılmaz dk. 78), Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Andrej Djokanovic, Serkan Göksu, Barış Ekincier (Toheeb Kosoko dk. 78), Engjell Hoti, Talha Bartu Özdemir (Cebio Soukou dk. 46), Batuhan Çelik (Atalay Babacan dk. 46), Benny
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Servet Berat Fidan, Muhammet Karasu
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Sarıyer: Alperen Uysal, Papy Djilobodji, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Metehan Mert, Malaly Dembele, Julien Anziani (Ozan Sol dk. 78), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 85), Moustapha Camara (Muhammet Mert dk. 78), Khouma Babacar (Axel Urie dk. 69), Hasan Emre Yeşilyurt
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Anıl Koç, Muhammet Ali Özbaskıcı
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Benny (dk. 43) (Ümraniyespor), Malaly Dembele (dk. 30 pen. ve 60),
Kırmızı kart: Benny (dk. 45+2) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram, Axel Urie (Sarıyer)