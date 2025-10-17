Kriz sona erdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor mali açıdan zorlu bir döneme girdi. Yıldız oyuncu Gael Kakuta 60 bin euroyu bulan alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çekti. Ancak deneyimli golcünün alacaklarının tamamının ödenmesi, yeşil-siyahlı camiada büyük sevinç yarattı. Böylece krizin FIFA'ya taşınmasının önüne geçilmiş oldu. Adana Demirspor maçına hazırlanan Sakaryaspor'da Demokratik Kongolu oyuncunun dün yapılan antrenmanda son derece neşeli ve istekli olması dikkat çekti. Bu sezon 9 maçta toplam 711 dakika süre alan tecrübeli forvet, takımının skor yükünü çekiyor. 6 kez ağları havalandıran 34 yaşındaki futbolcu hücum hattının en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

Parola 3 puan

Sakaryaspor yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Son sınavında Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan yeşil-siyahlılar, dış sahadan galibiyetle dönerek alt sıralardan yukarıya doğru tırmanmak istiyor. Kulüpteki hedef üst üste ikinci maçı kazanmak.