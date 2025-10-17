CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kriz sona erdi

Kriz sona erdi

Sakaryaspor’a ihtarname çeken Kakuta’nın 60 bin euroyu bulan alacağı ödendi. Tecrübeli golcünün dün yapılan antrenmandaki neşeli görüntüsü dikkat çekti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kriz sona erdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor mali açıdan zorlu bir döneme girdi. Yıldız oyuncu Gael Kakuta 60 bin euroyu bulan alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çekti. Ancak deneyimli golcünün alacaklarının tamamının ödenmesi, yeşil-siyahlı camiada büyük sevinç yarattı. Böylece krizin FIFA'ya taşınmasının önüne geçilmiş oldu. Adana Demirspor maçına hazırlanan Sakaryaspor'da Demokratik Kongolu oyuncunun dün yapılan antrenmanda son derece neşeli ve istekli olması dikkat çekti. Bu sezon 9 maçta toplam 711 dakika süre alan tecrübeli forvet, takımının skor yükünü çekiyor. 6 kez ağları havalandıran 34 yaşındaki futbolcu hücum hattının en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

Parola 3 puan

Sakaryaspor yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Son sınavında Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan yeşil-siyahlılar, dış sahadan galibiyetle dönerek alt sıralardan yukarıya doğru tırmanmak istiyor. Kulüpteki hedef üst üste ikinci maçı kazanmak.

F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
F.Bahçe'de Portekiz kampı çelişkisi!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Daha Eski
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46