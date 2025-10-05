Iğdır FK 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında heyecan Iğdır FK-İstanbulspor mücadelesi ile devam etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

40. dakikada kaydettiği gol ile Iğdır FK'yı 1-0 öne geçiren Fode Koita, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Konuk ekip dakika 75'te Florian Loshaj ile beraberliği yakaladı.

86. dakikada ev sahibinin ikinci penaltısında Güray Vural, topu filelerle buluşturmayı başardı ve Iğdır FK mücadeleden 3 puan ile ayrıldı.