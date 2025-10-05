CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Iğdır FK 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 18:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iğdır FK 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

TFF 1. Lig'in 9. haftasında heyecan Iğdır FK-İstanbulspor mücadelesi ile devam etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

40. dakikada kaydettiği gol ile Iğdır FK'yı 1-0 öne geçiren Fode Koita, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Konuk ekip dakika 75'te Florian Loshaj ile beraberliği yakaladı.

86. dakikada ev sahibinin ikinci penaltısında Güray Vural, topu filelerle buluşturmayı başardı ve Iğdır FK mücadeleden 3 puan ile ayrıldı.

Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüyor
İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu!
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 17:48
Singapur Grand Prix'sinde kazanan Russell! Singapur Grand Prix'sinde kazanan Russell! 17:08
Alaves evinde galip! Alaves evinde galip! 16:58
Olimpia Milano’ya sakatlık şoku! Olimpia Milano’ya sakatlık şoku! 16:47
Türkiye Golbolde Avrupa şampiyonu! Türkiye Golbolde Avrupa şampiyonu! 16:30
Sivasspor taraftarları Gazze'yi unutmadı! Sivasspor taraftarları Gazze'yi unutmadı! 16:28
Daha Eski
İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu! İstanbul'da taraflar 1 puana razı oldu! 16:24
F.Bahçe derbiyi kazandı! F.Bahçe derbiyi kazandı! 16:07
Ayhancan Güven tarih yazdı! Ayhancan Güven tarih yazdı! 15:41
Sakarya deplasmanda galip! Sakarya deplasmanda galip! 15:40
Udinese ve Cagliari puanları paylaştı! Udinese ve Cagliari puanları paylaştı! 15:32
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia! Icardi hakkında gündem yaratacak iddia! 15:18