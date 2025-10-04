CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 9. hafta maçında Erzurumspor FK ile Van Spor FK karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:25
Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK - Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ömer T. Güldibi düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK - Van Spor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Erzurumspor FK - Van Spor FK canlı | TRT SPOR CANLI İZLE👈

