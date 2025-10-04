Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ömer T. Güldibi düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK - Van Spor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Van Spor FK maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

