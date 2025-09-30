Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Ankara Keçiörengücü forması giyen İbrahim Akdağ, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı Öte yandan Konuk Pendikspor, 90. dakikada Thuram ile penaltıdan yararlanamadı. Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Amed SK'ye konuk olacak. Pendikspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.