CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor 1-1 Arca Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Eminevim Ümraniyespor 1-1 Arca Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 21:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eminevim Ümraniyespor 1-1 Arca Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Kurt, Samet Özkul, Mehmet Dura

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 81 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 81 Emre Kaplan), Bardhi, Oğuz Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Benny, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 46 Serkan Göksu)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 81 Cemali Sertel), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Samudio (Dk. 62 Eren Karadağ), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Eze)

Goller: Dk. 29 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 44 Glumac (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Arda Şengül, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 25 Glumac, Dk. 32 Soukou, Dk. 78 Yusuf Kocatürk, Dk. 87 Benny (Ümraniyespor)

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!
DİĞER
Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Eylül 2025 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fatih Tekke'den Oulai sözleri!
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 20:51
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 20:20
Man. City evinde farklı galip! Man. City evinde farklı galip! 20:01
Fatih Tekke'den Oulai sözleri! Fatih Tekke'den Oulai sözleri! 19:39
Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! 19:31
Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! 19:27
Daha Eski
Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! 19:23
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 19:05
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 19:01
Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! 18:31
Iğdır FK deplasmanda galip! Iğdır FK deplasmanda galip! 18:28
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 18:14