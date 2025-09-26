CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sivas çok farklı

Sivas çok farklı

Çıkışa geçen Yiğidolar, evinde 3 puanı elde etmesini bildi. Sivasspor evinde ağırladığı Adana Demirspor'u çok farklı geçti. Kırmızı-beyazlılar Avramovski (2), Bekir (2) ve Kimpioka ile kazandı, taraftarı önünde sevindi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivas çok farklı

Trendyol 1. Lig'de 7. haftada Sivasspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla farklı galip geldi. Sivasspor bu sonuçla beraber ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 8'e yükseltti. Konuk ekip Adana Demirspor'un galibiyet hasreti de sürüyor. Adana temsilcisi cezalarla beraber eksi 17 puanda kaldı. Ev sahibi kırmızı-beyazlılar maça hızlı bir başlangıç yaptı. 29. dakikada Avramovski, Luan asistinde ağları havalandırarak skoru 1-0 yapmasını bildi.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Sivasspor ikinci yarıda oyundaki etkinliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda 55. dakikada Avramovski bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 taşıdı. İkinci goldeki asisti Valon Ethemi yaptı. Skor avantajını elde eden Sivas temsilcisi, 62. dakikada da Bekir Böke'nin golüyle farkı açtı, skoru 3-0'a taşıdı. 80'de Kimpioka penaltıdan 4-0'ı buldu. 88'de ise Bekir skoru belirledi: 5-0. Sivasspor, 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakaladı.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
Caner Erkin'den Burak Altıparmak'a tokat! 1.Lig'de olay yaratan hareket...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:38
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 00:34
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 00:34
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 00:34
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! 00:34
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! 00:34
Daha Eski
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:34
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 00:33
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 00:33
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... 00:33
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü 00:33
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:33