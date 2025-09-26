Sivas çok farklı

Trendyol 1. Lig'de 7. haftada Sivasspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla farklı galip geldi. Sivasspor bu sonuçla beraber ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 8'e yükseltti. Konuk ekip Adana Demirspor'un galibiyet hasreti de sürüyor. Adana temsilcisi cezalarla beraber eksi 17 puanda kaldı. Ev sahibi kırmızı-beyazlılar maça hızlı bir başlangıç yaptı. 29. dakikada Avramovski, Luan asistinde ağları havalandırarak skoru 1-0 yapmasını bildi.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Sivasspor ikinci yarıda oyundaki etkinliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda 55. dakikada Avramovski bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 taşıdı. İkinci goldeki asisti Valon Ethemi yaptı. Skor avantajını elde eden Sivas temsilcisi, 62. dakikada da Bekir Böke'nin golüyle farkı açtı, skoru 3-0'a taşıdı. 80'de Kimpioka penaltıdan 4-0'ı buldu. 88'de ise Bekir skoru belirledi: 5-0. Sivasspor, 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakaladı.