Manisa FK siftah yaptı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yendi. Bandırma, geçen sezon formasını giyen eski santrforu Diony'nin 2 golüne engel olamazken, diğer goller Benrahou ve Burak'tan geldi. Bordo-beyazlıların tek sayısını Atınç Nukan kaydetti. 4 maçtır kazanamayan Ege temsilcisi, bu sezon deplasmanda ilk kez galibiyetle tanıştı. Marmara ekibi ise, üst üste 2. mağlubiyetini alırken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.