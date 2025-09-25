Amed SK-Sarıyerspor maçı canlı izle | Amed SK-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta kapanış maçında Amed SK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Amed SK-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Amed SK-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 09:26
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Amed SK-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Amed SK-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Amed SK-SMS Grup Sarıyerspor maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

AMED SK-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-SMS Grup Sarıyerspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

