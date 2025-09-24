Dadaşlar hazır

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Erzurumspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Dadaşlar, bugün evinde Keçiörengücü'nü de eli boş göndererek serisini sürdürmek amacında. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Keçiören ile zor bir maç yapacağız. Daha ligin çok başındayız. Taraftarlarımızı stada bizi desteklemeye davet ediyorum" diye umut dağıttı.