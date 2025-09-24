CANLI SKOR ANA SAYFA
Dadaşlar hazır

Dadaşlar hazır

Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönen zirve adaylarından Erzurumspor, bugün evinde Keçiören'i de yenerek serisini sürdürmek istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Erzurumspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Dadaşlar, bugün evinde Keçiörengücü'nü de eli boş göndererek serisini sürdürmek amacında. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Keçiören ile zor bir maç yapacağız. Daha ligin çok başındayız. Taraftarlarımızı stada bizi desteklemeye davet ediyorum" diye umut dağıttı.

