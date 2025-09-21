Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle | Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 6. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sakaryaspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Amed SK maçı 21 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Amed SK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, Kolovetsios, Sadık, Caner Erkin, Vukovic, Burak, Mete Kaan, Kakuta, Burak Çoban, Akuazouku

Amed SK: Erce, Uğur Adem, Mehmet, Murat, Hasan Ali Kaldırım, Aytaç, Sinan, Fernando, Dia Saba, Emrah Başsan, Diagne