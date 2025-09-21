CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle | Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle | Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. hafta maçında Sakaryaspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler belli olurken, Caner Erkin, Ben Yedder ve Diagne gibi isimlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:41
Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle | Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 6. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sakaryaspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sakaryaspor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sakaryaspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Amed SK maçı 21 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Amed SK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

SAKARYASPOR-AMED SK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, Kolovetsios, Sadık, Caner Erkin, Vukovic, Burak, Mete Kaan, Kakuta, Burak Çoban, Akuazouku

Amed SK: Erce, Uğur Adem, Mehmet, Murat, Hasan Ali Kaldırım, Aytaç, Sinan, Fernando, Dia Saba, Emrah Başsan, Diagne

