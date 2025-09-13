Erok'tan 3'te 3

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın açılış Esenler Erokspor, Hatayspor'u ağırladı. İstanbul ekibi, baştan sona üstün bir oyun sergilediği maçtan 4-1 galip ayrılmasını başardı. Erokspor, henüz 8. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. 26. dakikada fark ikiye çıktı. Hayrullah'ın kale önüne çevirdiği topta Brezilyalı yıldız Amilton, topu boş ağlara göndermekte zorlanmadı ve ilk yarı skorunu belirledi: 2-0.

BEKAJ'DAN HATA

İkinci yarıya golle başlayan ise Hatay oldu. 51. dakikada Bamgboye, farkı bire indirdi. 62. dakikada ise kaleci Bekaj'ın sektirdiği topu alan Alper, takımını 3-1 öne geçirdi. Bu golden 10 dakika sonra sahneye ilk golün sahibi Kayode çıktı. Amilton'un savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, Bekaj'dan sıyrılıp topu boş filelere gönderip skoru ilan etti: 4-1. Erok, 3'te 3 yapıp zirve yürüyüşünü sürdürdü.