Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum'dan üç imza birden

Çorum'dan üç imza birden

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu; Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ’ın sözleşmelerini 3’er yıl uzattıklarını bildirdi. Korkmazoğlu, “Oyuncularımızdan giden ya da yeni gelen kimse yok. Sözleşmeleri sona eren Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Atakan Cangöz’ün sözleşmelerini 3’er yıl uzattık” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Çorum’dan üç imza birden
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu; Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ'ın sözleşmelerini 3'er yıl uzattıklarını bildirdi. Korkmazoğlu, "Oyuncularımızdan giden ya da yeni gelen kimse yok. Sözleşmeleri sona eren Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Atakan Cangöz'ün sözleşmelerini 3'er yıl uzattık" dedi.
