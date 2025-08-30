CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig haberleri

Trendyol 1. Lig haberleri

İşte günün öne çıkan Trendyol 1. Lig haberleri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Trendyol 1. Lig haberleri

1. Lig'de 3'te 3'le lider durumda bulunan Çorum, yarın deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kırmızı- siyahlılar, rakibiyle bugüne kadar yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

1. Lig ekiplerinden Boluspor, Konyaspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Üresin, geçen sezon Konya ve kiralık oynadığı Serik'te oynadığı 20 maçta 3 asist yaptı.

1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sakarya, bugün oynayacağı Bolu maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Geçen hafta Bodrum'a mağlup olan Tatangalar, Bolu maçıyla bu kaybı telafi etmek istiyor.

1. Lig'de Sakaryaspor galibiyetiyle moral bulan namağlup durumdaki Bodrum, yarın Serik deplasmanında ter dökecek. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer, kazanıp milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi.

